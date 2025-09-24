Más Información

Detienen a 38 hombres ligados a La Luz del Mundo en Michoacán; portaban armas

Fernando Chico Pardo compra 25% de Banamex; Citi confirma operación por 42 mil mdp

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

DJ's colombianos B-King y Regio Clown; lo que se sabe de su ruta hacia el Edomex

Fallece Roberto "Oso" Michorena; primer bajista de El Tri en la etapa Three Souls in My Mind

Niegan copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías, acusado de liderar red de huachicol; continúa prófugo

La tarde de este miércoles, un grupo de independientes realizaron un en los carriles de Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Viaducto, para exigir la atención de las autoridades capitalinas.

Las manifestantes solicitaron la presencia del subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de dar seguimiento a diversos .

Entre sus demandas se encuentran la agilización en la entrega de apoyos de vivienda y desempleo, la presentación de los planos de la ciclovía en la zona, así como la definición de una fecha para la próxima mesa de trabajo en la que se aborden los llamados “puntos de inclusión”.

El bloqueo generó afectaciones viales en la zona, por lo que automovilistas y usuarios de transporte público tuvieron que buscar vías alternas.

