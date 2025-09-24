La tarde de este miércoles, un grupo de trabajadoras y trabajadores sexuales independientes realizaron un bloqueo en los carriles de Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Viaducto, para exigir la atención de las autoridades capitalinas.

Las manifestantes solicitaron la presencia del subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de dar seguimiento a diversos acuerdos pendientes.

Lee también: Desalojan a alumnos de Prepa 6 de la UNAM por presunta amenaza de artefacto explosivo; clases se mantienen suspendidas

Entre sus demandas se encuentran la agilización en la entrega de apoyos de vivienda y desempleo, la presentación de los planos de la ciclovía en la zona, así como la definición de una fecha para la próxima mesa de trabajo en la que se aborden los llamados “puntos de inclusión”.

El bloqueo generó afectaciones viales en la zona, por lo que automovilistas y usuarios de transporte público tuvieron que buscar vías alternas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr