La tarde de este miércoles se activaron los protocolos de seguridad en las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria No. 6 “Antonio Caso” de la UNAM, ubicada en la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, tras la localización de un mensaje que advertía sobre la colocación de un supuesto artefacto explosivo.

De acuerdo con reportes preliminares, un padre de familia informó que su hija recibió un mensaje en el que se les advertía que alrededor de las 15:00 horas un grupo de presuntos porros acudiría a agredir a los estudiantes. Además, fue hallada una hoja de cuaderno en la que se leía la frase: “Pusimos una bomba, encuéntrenla”.

Fue hallada una hoja de cuaderno en la que se leía la frase: “Pusimos una bomba, encuéntrenla” Foto: Especial.

Ante la amenaza, personal administrativo, docente y de Protección Civil del plantel procedió a desalojar a los alumnos como medida preventiva.

Al lugar arribaron patrullas del sector, así como equipos especializados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el agrupamiento Zorros y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes desplegaron un operativo de revisión en las instalaciones.

Las labores de búsqueda y verificación se mantuvieron durante la tarde para descartar cualquier riesgo, mientras que los servicios de emergencia permanecieron en las inmediaciones del plantel.

Hasta el momento, las clases se mantienen suspendidas.

