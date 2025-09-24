Más Información

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que se encuentra totalmente habilitada la circulación en la Calzada Ignacio Zaragoza, a un costado de la estación del , de la Línea A, en la , luego de realizar la reparación de un socavón, además de que el colector funciona de forma adecuada.

En una tarjeta informativa, la dependencia señaló que este miércoles se inspeccionó la zona, en un radio de 200 metros a la redonda del lugar donde se ejecutó dicha obra, así como una videoinspección del colector, para corroborar que no existen filtraciones de agua ni daños estructurales del proyecto y opera en condiciones normales.

Señaló que los trabajos de sustitución de la tubería que llevaron a cabo en ese punto durante agosto consistieron en la reparación del colector de 1.22 metros de diámetro con tubería de concreto clase 3, material que tiene una vida útil de 50 años.

Una vez concluidas las reparaciones se procedió a la inspección para asegurar el adecuado funcionamiento y descartar que las uniones de los tubos presenten filtraciones.

