Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres en posesión de cigarros de marihuana y una bolsa con la yerba a granel, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. Ambos sujetos cuentan con antecedentes penales.

Los dos sujetos fueron ubicados en las calles Ferrocarril Interoceánico y Herreros, de la colonia Morelos, mediante trabajos de vigilancia e investigación realizados por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La pareja manejaba pequeños paquetes que parecían ser de droga, por lo que los uniformados se acercaron al lugar. Cuando los sospechosos vieron que los policías se aproximaban, intentaron escapar pero fueron detenidos metros adelante.

Tras una revisión, los policías les encontraron 43 cigarros de marihuana y una bolsa con aproximadamente medio kilo de la misma yerba Foto: Especial.

Al revisar la información de los dos detenidos se encontró que uno de ellos cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad México por el delito de portación de cartuchos de uso exclusivo y una presentación por delitos contra la salud; mientras que el segundo sujeto cuenta con una presentación ante el Ministerio Público por inhalar estupefacientes.

Ambos hombres fueron presentados ante un representante del Ministerio Público de la alcaldía Venustiano Carranza.

