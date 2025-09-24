Esta mañana, la policía Adriana de Jesús Rivera, perteneciente a Blindar BJ360°, atendió a una vecina de la colonia Niños Héroes durante su labor de parto, tras recibir el llamado de auxilio en un domicilio ubicado entre las calles Libertad y Simón Bolívar.

Al llegar al lugar, los elementos de Blindar BJ360°, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos de la Ciudad de México, auxiliaron a la mujer, quien presentaba contracciones.

Una vez que la madre dio a luz, los policías adscritos a Benito Juárez verificaron que tanto ella como la recién nacida se encontraban estables y las trasladaron al Hospital Enrique Cabrera, donde recibieron atención médica.

dmrr