Detienen a 38 hombres ligados a La Luz del Mundo en Michoacán; portaban armas

Fernando Chico Pardo compra 25% de Banamex; Citi confirma operación por 42 mil mdp

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

DJ's colombianos B-King y Regio Clown; lo que se sabe de su ruta hacia el Edomex

Fallece Roberto "Oso" Michorena; primer bajista de El Tri en la etapa Three Souls in My Mind

Niegan copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías, acusado de liderar red de huachicol; continúa prófugo

Esta mañana, la policía Adriana de Jesús Rivera, perteneciente a , atendió a una vecina de la durante su labor de parto, tras recibir el llamado de auxilio en un domicilio ubicado entre las calles Libertad y Simón Bolívar.

Al llegar al lugar, los elementos de Blindar BJ360°, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos de la Ciudad de México, auxiliaron a la mujer, quien presentaba .

Una vez que la madre dio a luz, los policías adscritos a Benito Juárez verificaron que tanto ella como la recién nacida se encontraban estables y las trasladaron al Hospital Enrique Cabrera, donde recibieron atención médica.

dmrr

