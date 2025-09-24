Se confirmó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, rendirá un mensaje con motivo de su primer informe de gobierno el próximo domingo 12 de octubre en el Congreso de la Ciudad de México.

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Gobierno, César Cravioto, en donde se ratificó la fecha que se había dado desde el pasado 1 de septiembre.

Sobre el formato para este mensaje, Sesma adelantó que se replicaría el que se ha usado en años anteriores, es decir, posicionamiento de las bancadas, mensaje de la mandataria capitalina y un mensaje final del presidente de la Mesa Directiva, sin posibilidad de diálogo o preguntas y respuestas.

Jesús Sesma, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Gobierno, César Cravioto Foto: Especial.

Lee también: FOTOS: Normalistas sitian la SRE; exigen extradición de Tomás Zerón de Lucio

“No lo he platicado con los coordinadores para que también sea algo colectivo, independientemente que sé que la facultad es exclusiva de mi persona, pero creo que hay que construir. Yo les diría que sería como fue en los informes pasados”, dijo en entrevista tras la reunión Jesús Sesma.

Precisó que se invitará a la presidenta Claudia Sheinbaum para que asista al mensaje de Clara Brugada, y que en los próximos días afinarán el horario y los temas de logística.

“Nosotros estaremos haciendo la propuesta del horario al gobierno. Digamos que tenemos la fecha y la disponibilidad, y la voluntad de construir está por parte del Ejecutivo, eso pues nos ayuda mucho para poder ver los horarios y los tiempos para que todos estemos en el momento idóneo”, expuso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr