Más Información

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa

Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa

Lo que se sabe de la ruta que siguieron los DJ colombianos, B-King y Regio Clown hacia el Edomex

Lo que se sabe de la ruta que siguieron los DJ colombianos, B-King y Regio Clown hacia el Edomex

Muere Roberto "Oso" Michorena, bajista original de Three souls in my mind

Muere Roberto "Oso" Michorena, bajista original de Three souls in my mind

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

Para exigir la extradición inmediata del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y del juez José Ulises Bernabé García, implicados en el y en la construcción de la “verdad histórica”, y padres de los estudiantes desaparecidos se manifestaron en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México.

Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Lee también

Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Lee también

Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses