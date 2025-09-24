Para exigir la extradición inmediata del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio y del juez José Ulises Bernabé García, implicados en el Caso Ayotzinapa y en la construcción de la “verdad histórica”, normalistas y padres de los estudiantes desaparecidos se manifestaron en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México.

Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Lee también FOTOS: Normalistas sitian la SRE; exigen extradición de Tomás Zerón de Lucio

Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Lee también FOTOS: Normalistas sitian la SRE; exigen extradición de Tomás Zerón de Lucio

Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Normalistas y padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos marcharon sobre avenida Juárez en dirección a la SRE para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio en la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Lee también A casi 11 años del Caso Ayotzinapa, padres de los 43 acusan de investigación "escueta" en el gobierno de Sheinbaum

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot