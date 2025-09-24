La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la primera “Casa de Gobierno” en la alcaldía Coyoacán, de un total de 21 que se abrirán por toda la capital del país, cuya función es acercar los servicios que ofrece el gobierno a los habitantes de esta alcaldía, sin que tengan que trasladarse al centro de la Ciudad de México.

Tras recorrer las instalaciones de la nueva casa, ubicada en lo que era la planta de agua Xotepingo, la mandataria se comprometió a ir “descentralizando” los servicios que brinda el gobierno de la capital del país.

“No sólo se trata de un lugar donde se atienda sino también de un compromiso de tener el equipo suficiente para atender”, dijo.

Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios (Sobse), detalló que cada Casa de Gobierno estará integrada por 160 personas que participarán en cuadrillas para ofrecer distintos servicios a la población, como son bacheo, poda y mantenimiento de alumbrado. Entre las 21 Casas de Gobierno que echará a andar la administración capitalina serán más de 3 mil 500 trabajadores.

Esta primera Casa de Gobierno está ubicada en un inmueble que data de 1940 y que anteriormente fue la planta de Xotepingo, detalló José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Brugada inaugura primera "Casa de Gobierno" en Coyoacán para acercar servicios a vecinos. Foto: Especial

“Este espacio es histórico, se aprovechó sacarle más provecho al espejo público en beneficio de la población, al servicio de las vacunas y los vecinos. Vamos a continuar con la ampliación de ciertas áreas, porque tiene más potencial”, dijo.

En su oportunidad, Tomás Pliego, secretario de Atención y Participación Ciudadana destacó que en estas casas habrá personal de todas las dependencias del gobierno central para atender a la población.

En la inauguración estuvieron presentes el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, quien detectó que la coordinación entre todos los órdenes de género y la cercanía con la gente “son clave” para brindar mejores resultados; así como Ana Lilia Espinoza Martínez, directora ejecutiva de la Casa de Gobierno.

Las Casas de Gobierno para descentralizar los servicios fue una de las promesas de campaña que hizo la ahora jefa de Gobierno.

CDMX está cogobernada con las alcaldías: Brugada", pide respetarse

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió respeto para todos los alcaldes de la capital, pues recordó que así como la CDMX es gobernada por ella y su gabinete, a la vez está cogobernada por las 16 alcaldías y sus representantes.

Al encabezar la inauguración de la primera Casa de Gobierno en Coyoacán, la mandataria destacó que a todos los eventos que hace invita a las y los alcaldes de las demarcaciones.

“Como ustedes saben, la Ciudad de México es gobernada por su servidora y por el equipo de secretarios y secretarias, pero la Ciudad de México también tiene alcaldías (...) que forman un nuevo orden de gobierno local.

“Así que la Ciudad de México está cogobernada con las alcaldías. En un territorio como es Coyoacán, gobierna la Ciudad de México, pero también gobierna el alcalde Giovani Gutiérrez de Coyoacán”, señaló.

Ante esto, señaló “así que tenemos que respetarnos, digo yo, respetarnos, en todas las ocasiones que acudo a distintas demarcaciones, invitamos a los distintos alcaldes”.

En el evento estuvo presente el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, quien destacó que la coordinación entre los órdenes de Gobierno son clave para dar resultados a la ciudadanía.

