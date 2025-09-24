Más Información

La alcaldía Milpa Alta invita a la y la Agrobiodiversidad 2025 que se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre en el Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc.

Se realizará en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

En X señaló que durante esta celebración habrá un "sinfín de platillos para degustar hechos con productos orgánicos producidos en los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México".

¿Cuál es la cartelera?

La demarcación invitó a los amantes del maíz al día de la inauguración, que será este viernes 26 de septiembre en el escenario principal, donde tendrán lugar las siguientes presentaciones:

  • A las 11:00 horas el protocolo de inauguración
  • 12:00 horas, la ceremonia
  • A las 13:00 horas de presentará la Banda Sinfónica del Bosque de Tláhuac
  • 14:00 horas: el trío huasteco Son de mi Tierra pondrá a bailar a los asistentes
  • 15:00 horas: guelaguetza oaxaqueña Sierra Juárez
  • 16:00 horas: Atl Teatro Ovitluc
  • 17:00 horas: Ensamble musical Wamazo
  • 18:00 horas: Grupo de son jarocho Yolotecuani
  • 19:00 horas: Campeche Show

