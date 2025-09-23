La cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, aumentó a 30 víctimas este martes 23 de septiembre, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Al corte de las 22:00 horas, la dependencia capitalina precisó que 15 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 39 ya fueron dadas de alta.

En la lista de personas fallecidas se agregó el nombre de Geovana, de 21 años, la mujer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reportó como desconocida.

Este fin de semana se informó el fallecimiento de Adolfo Franco Madrigal, de 36 años; así como Ali Yael González Aranda, de 18 años; y Ricardo Corona Hernández de 30 años.

Entre las personas que perdieron la vida por la explosión del 10 de septiembre están la señora Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció luego de presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo, tras proteger a su nieta de dos años, Jazlyn Azuleth, durante la explosión; así como Fernando Soto Munguía, chofer de la unidad involucrada en la explosión.

Entre los fallecidos también están Armando Antillón Chávez, de 45 años; Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años; Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 41 años; Misael Cano Rodríguez, de 39 años; Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años; Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años; Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57 años; Eduardo Noé García Morales; José Gabriel Hernández Méndez, de 17 años; Juan Antonio Hernández Betancourt, de 51 años; Jorge Islas Flores, de 50 años;Juan Carlos Sánchez Blas, de 15 años; Gilberto Aaron, de 47 años; Jesús Joel Tovar García, de 40 años; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años; Omar Alejandro García Escorsa, de 28 años; Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30 años; Eduardo Romero Armas, de 30 años; Norma Chávez Ortega, de 50 años; Abril Díaz Castañeda, de 34 años; Jaime Javier Becerra Urieta, de 49 años; Jovani Martínez Llanos, de 17 años; María Salud Jaurrieta Molina, de 35 años; y Erik Vicente Acevedo Romero, de 33 años.

