Resultado de diversas acciones de investigación e inteligencia, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana () de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, logró la detención de ocho personas señaladas como posibles integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación en las alcaldías Coyoacán y Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la información oficial, entre mayo y septiembre de este año se lograron identificar al menos seis eventos relacionados con esta célula delictiva, lo que permitió que autoridades judiciales liberaran ocho órdenes de aprehensión. Estas fueron cumplimentadas en contra de tres hombres y cinco mujeres, a quienes se les imputan los delitos de asociación delictuosa agravada y delitos contra la salud.

Durante los operativos también se aseguraron diversos objetos presuntamente vinculados a las actividades ilícitas, entre ellos dosis de aparente droga, un arma de fuego, teléfonos celulares, herramientas, placas de circulación y varios vehículos, mismos que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para integrar las investigaciones correspondientes.

Las ocho personas fueron ingresadas a distintos centros penitenciarios de la capital, donde quedaron a disposición de la autoridad que los requiere.

