Un hombre de 38 años resultó lesionado tras ser atacado con disparos de arma de fuego cuando viajaba a bordo de una camioneta particular en la colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron en la intersección de la avenida Oceanía y la calle Norte 25, en las inmediaciones de la estación Flores Magón del Metro. En el lugar, uniformados hallaron una camioneta de color blanco, que presentaba impactos de bala en el parabrisas del lado del conductor y había chocado contra la acera.

En el interior se encontraba un hombre con visibles manchas de sangre, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital en una unidad policial. Más tarde, médicos confirmaron que presentaba dos heridas de bala: una en la mandíbula y otra en la cabeza, del lado izquierdo.

Testigos señalaron que los responsables viajaban en una motocicleta color negro y que, tras disparar de manera directa contra la víctima, huyeron con dirección hacia Ecatepec. El móvil de la agresión aún no ha sido establecido.

Personal de campo que acordonó la zona y solicitó una grúa para retirar la camioneta. También se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente y a Servicios Periciales para realizar las diligencias.

