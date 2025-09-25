Un grupo de transportistas bloquearon la Calzada Ignacio Zaragoza en protesta por inseguridad; exigen más vigilancia y adecuaciones viales

La mañana de este jueves, choferes del transporte público realizaron un bloqueo en la Calzada Ignacio Zaragoza para denunciar el incremento de robos con violencia a bordo de sus unidades y exigir mayor seguridad en la zona.

De acuerdo con los reportes iniciales, alrededor de las 09:00 horas cerca de 60 transportistas, acompañados de 25 unidades, se concentraron en los carriles laterales de Zaragoza, a la altura de República Federal, en la alcaldía Iztapalapa, con dirección al poniente. Al frente de la movilización estuvo el ciudadano Víctor Ruiz, quien fungió como representante del gremio.

Los inconformes señalaron que diariamente enfrentan asaltos violentos en rutas que conectan la Ciudad de México con el Estado de México, siendo las más afectadas la 42 y la 86. Además de exigir la presencia de la policía en puntos estratégicos, demandaron la implementación de protocolos de seguridad eficaces y adecuaciones viales que faciliten la movilidad en dirección al poniente, donde suelen registrarse mayores riesgos.

Lee también Reo que escapó del Reclusorio Oriente fue detenido tras acudir a su casa en Magdalena Contreras

Transportistas bloquean Calzada Ignacio Zaragoza por ola de robos violentos. Foto: Especial

“Ya no se trata solo de robos, sino de violencia directa contra choferes y pasajeros. Estamos cansados de trabajar con miedo, necesitamos vigilancia constante y respuestas inmediatas, no promesas que nunca se cumplen”, expresó uno de los conductores durante la manifestación.

Otro operador agregó: “Muchos compañeros han sido golpeados o incluso heridos con armas de fuego durante los asaltos. Queremos que nos escuchen y que se actúe de manera coordinada con el Estado de México, porque el problema es compartido”.

La protesta, que comenzó en inmediaciones de la estación Acatitla del Metro Línea A, se extendió hasta República Federal, afectando la circulación en ambos puntos de la Calzada Ignacio Zaragoza. Usuarios del transporte y automovilistas reportaron retrasos de más de una hora debido al bloqueo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL