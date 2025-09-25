Más Información

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; "para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo", sugiere

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; "para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo", sugiere

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo

Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo

Emiten orden internacional contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa; lo vinculan a Naasón Joaquín y la Luz del Mundo

Emiten orden internacional contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa; lo vinculan a Naasón Joaquín y la Luz del Mundo

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados

Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el formato para el mensaje que dará la jefa de Gobierno, , con motivo de su , y las fechas para la glosa respectiva.

La mandataria capitalina acudirá de manera presencial al Congreso local el próximo , y el orden del día para esa sesión solemne será el siguiente:

  1. Lista de asistencia y verificación de quórum
  2. Lectura del orden del día
  3. Bienvenida a las y los invitados distinguidos
  4. Nombramiento de la Comisión de Cortesía para la recepción de la persona titular de la Jefatura de Gobierno
  5. Honores a la Bandera
  6. Posicionamiento, hasta por 5 minutos, de cada Grupo y Asociación Parlamentaria:

Lee también:

  • Asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente
  • Asociación parlamentaria Progresista de la Transformación
  • Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
  • Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
  • Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano
  • Grupo parlamentario del Partido del Trabajo
  • Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
  • Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
  • Grupo parlamentario de Morena
  1. Intervención de la persona titular de la Jefatura de Gobierno
  2. Contestación del Informe por parte de la presidencia del Congreso, hasta por 5 minutos
  3. Cierre de la Sesión.

Lee también:

¿Cuándo empezará la Glosa del Informe de Gobierno?

Asimismo, las y los diputados locales aprobaron un acuerdo para definir el formato y las fechas para la comparecencia de las y los secretarios de gobierno ante el pleno y comisiones.

Únicamente los secretarios de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Administración y Finanzas comparecerán ante el pleno, el resto de funcionarios lo hará en comisiones.

El 28 de octubre comparecerá César Cravioto, secretario de Gobierno; el día 29 será el turno de Pablo Vázquez, jefe de la policía capitalina; mientras que, el 30 de octubre, acudirá al pleno del Congreso local Juan Pablo De Botton, titular de Finanzas.

Lee también:

Las comparecencias en comisiones del resto de los secretarios comenzarán el viernes 31 de octubre y concluirán el lunes 10 de noviembre. Llama la atención que el sábado 8 de noviembre está prevista la comparecencia de los secretarios de Ciencia y Vivienda.

El formato para las comparecencias en pleno y comisiones de los secretarios será similar, pero aquí sí se permitirán las preguntas y respuestas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses