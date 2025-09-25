El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el formato para el mensaje que dará la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con motivo de su primer informe de actividades, y las fechas para la glosa respectiva.

La mandataria capitalina acudirá de manera presencial al Congreso local el próximo domingo 12 de octubre, y el orden del día para esa sesión solemne será el siguiente:

Lista de asistencia y verificación de quórum Lectura del orden del día Bienvenida a las y los invitados distinguidos Nombramiento de la Comisión de Cortesía para la recepción de la persona titular de la Jefatura de Gobierno Honores a la Bandera Posicionamiento, hasta por 5 minutos, de cada Grupo y Asociación Parlamentaria:

Lee también: Alcaldía Álvaro Obregón busca diálogo tras bloqueo de vecinos que piden cancelar proyecto de Utopía en Parque Japón

Asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente

Asociación parlamentaria Progresista de la Transformación

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano

Grupo parlamentario del Partido del Trabajo

Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional

Grupo parlamentario de Morena

Intervención de la persona titular de la Jefatura de Gobierno Contestación del Informe por parte de la presidencia del Congreso, hasta por 5 minutos Cierre de la Sesión.

Lee también: Vecinos de El Capulín, afectados por obras del Tren Interurbano México-Toluca, aseguran que viviendas dañadas no han sido reparadas

¿Cuándo empezará la Glosa del Informe de Gobierno?

Asimismo, las y los diputados locales aprobaron un acuerdo para definir el formato y las fechas para la comparecencia de las y los secretarios de gobierno ante el pleno y comisiones.

Únicamente los secretarios de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Administración y Finanzas comparecerán ante el pleno, el resto de funcionarios lo hará en comisiones.

El 28 de octubre comparecerá César Cravioto, secretario de Gobierno; el día 29 será el turno de Pablo Vázquez, jefe de la policía capitalina; mientras que, el 30 de octubre, acudirá al pleno del Congreso local Juan Pablo De Botton, titular de Finanzas.

Lee también: VIDEO Usuaria agrede física y verbalmente a policías de la PBI en estación Zócalo del Metro

Las comparecencias en comisiones del resto de los secretarios comenzarán el viernes 31 de octubre y concluirán el lunes 10 de noviembre. Llama la atención que el sábado 8 de noviembre está prevista la comparecencia de los secretarios de Ciencia y Vivienda.

El formato para las comparecencias en pleno y comisiones de los secretarios será similar, pero aquí sí se permitirán las preguntas y respuestas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr