Luego de que esta mañana vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón llevaran a cabo un bloqueo en la intersección de Rómulo O' Farril y Calzada de las Águilas para pedir la cancelación del proyecto de Utopía que se construirá en el Parque Japón, la demarcación invitó a los opositores a dialogar e integrar el Comité de Seguimiento que se conformará para atender dudas y peticiones ciudadanas.

"Insta a los 35 vecinos que se manifiestan contra la Utopía Las Águilas a dialogar e integrar el Comité de Seguimiento que se conformará para atender dudas y peticiones ciudadanas, tanto de quienes están a favor como quienes expresan su rechazo a la obra del Gobierno de la Ciudad de México", expresó en un comunicado.

El alcalde, Javier López Casarín, aseguró que se reforzará la comunicación con los vecinos para informar en qué consiste el proyecto y evitar desinformación.

Explicó que los trabajos no implican la tala de ningún árbol.

Por el contrario, dijo, "se labora en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente en la declaratoria de Área de Valor Ambiental, bajo la categoría de Bosque Urbano".

En un comunicado la demarcación recordó que la obra permitirá rehabilitar un área subutilizada en el parque, que actualmente ocupa un estacionamiento, oficinas y un chapoteadero.

Afirmó que entre las mejoras que se proyectan se encuentra una alberca semiolímpica, infraestructura para el Sistema Público de Cuidados, un Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil, consultorios médicos, auditorio, tienda de primera necesidad, centro de lavado, aula digital y biblioteca.

La alcaldía aseveró que el proyecto de la Utopía en un polígono del Parque Las Águilas fue avalado en consulta popular el pasado 14 de septiembre, con un voto mayoritario del 70%.

"El ejercicio cívico estuvo abierto a la población de las 20 colonias directamente implicadas y contó con observadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos capitalina y de la UNAM", manifestó.

