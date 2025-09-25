La Jefatura de Gobierno envió al Congreso de la Ciudad de México la terna de candidatos a ocupar la titularidad de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Desde octubre de 2024 Mariana Boy renunció a su cargo para convertirse en procuradora federal de protección al ambiente, y desde ese entonces la PAOT no tiene titular.

A través de un oficio, la Secretaría de Gobierno detalló que la terna de candidatos a ocupar la titularidad de la PAOT está integrada por: Benjamin Alejandro Cervantes Pérez, María de Lourdes Pérez Hernández y Mónica Viétnica Alegre González.

“Se considera que, por la experiencia curricular de las personas propuestas, las candidatas y los candidatos antes mencionados resultan idóneos para desempeñar el cargo de titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México”, señala el oficio.

¿Quiénes son los candidatos?

Benjamin Alejandro Cervantes Pérez es director general de Inspección y Vigilancia Animal de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, que, entre otras cosas, coordina las estrategias y acciones de inspección y vigilancia para acreditar el cumplimiento de la legislación aplicable en las materias que correspondan a las fuentes de contaminación ambiental, fijas y vehicular, así como en suelo urbano, Suelo de Conservación, áreas de valor ambiental y Áreas Naturales Protegidas, competencia de la Ciudad de México.

María de Lourdes Pérez Hernández ha laborado en la Secretaría de Medio Ambiente, fue directora del Bosque de Chapultepec, y también se ha desempeñado en el Instituto del Deporte.

Mónica Viétnica Alegre González fue subprocuradora de Protección Ambiental en la PAOT, ha sido coordinadora de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)

