La mañana de este martes, un grupo de activistas de Greenpeace México llevó a cabo una protesta en el monumento a la Estela de Luz, ubicado en la colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, para exigir al gobierno federal medidas inmediatas en favor de la protección de la Selva Maya.

De acuerdo con los reportes, alrededor de 30 personas participaron en la concentración, algunas de ellas formando una barrera en la base del monumento con pancartas y vestimenta de color rojo, mientras que al menos nueve activistas comenzaron a escalar la estructura de 104 metros de altura con el propósito de colocar una manta de 27 metros de largo por seis de ancho.

La acción, calificada por la organización como “no violenta”, inició cerca de las seis de la mañana. En el lugar, los manifestantes desplegaron mensajes en los que denuncian la devastación de la Selva Maya, considerada una de las bio-regiones más importantes del país.

Lee también FOTOS: Activistas de Greenpeace escalan la Estela de Luz para exigir salvar la Selva Maya

El objetivo de la protesta, señalaron, es enviar un mensaje directo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que refuerce la protección de este ecosistema, bajo el argumento de que “lo que sucede en la Selva no se queda en la Selva”.

Al sitio arribaron elementos de seguridad para resguardar la zona, mientras los activistas continuaban con el ascenso que prevén alcance los 70 metros del monumento.

Greenpeace ha señalado que estas acciones buscan visibilizar los daños ambientales que enfrenta la Selva Maya e impulsar una respuesta inmediata por parte del gobierno federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL