La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) invitó a participar en el concurso de diseño y elaboración de ofrendas de Día de Muertos “Cuando muera la tarde”, que se realizará en el Bosque de Chapultepec.

Informó que, este año, el tema es “Compositores que ya partieron”, con el objetivo de rendir homenaje a creadores de la música que han fallecido y que han dejado huella en la cultura mexicana.

De acuerdo con la dependencia, las ofrendas deberán elaborarse exclusivamente con materiales biodegradables o reutilizables, incluir flores naturales y estructuras no ancladas al suelo. No se permitirá el uso de plásticos de un solo uso, veladoras encendidas, pirotecnia, líquidos inflamables, objetos que modifiquen el paisaje ni reproducción de audio a alto volumen. Las dimensiones deberán ser de 6 metros por 2.5 metros.

La convocatoria establece que el registro de participación estará abierto del 15 de septiembre al 7 de octubre. Para participar, las y los interesados deberán enviar un correo a ofrendas.chapultepec@gmail.com con el título de la propuesta, nombre del grupo o colectivo participante, nombre completo del responsable, datos de contacto (teléfono y correo electrónico), copia de una identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional), nombre del compositor o compositora fallecida a homenajear, una breve descripción de la propuesta con boceto (puede ser a mano) y una breve justificación, lista de materiales principales y una carta compromiso para cumplir los lineamientos.

Explicó que, las ofrendas seleccionadas se exhibirán el 1 y 2 de noviembre, mientras que la evaluación y premiación se llevará a cabo el 1 de noviembre.

