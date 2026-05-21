La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, encabezó este miércoles la entrega de 23 nuevas unidades de seguridad, en la zona de los pueblos de la montaña. Con esta segunda entrega, el parque vehicular propio de la alcaldía alcanza un total de 53 unidades, entre patrullas, motocicletas y cuatrimotos, lo que representa un incremento del 783% respecto a las apenas seis patrullas operativas que encontró la administración actual al inicio del gobierno en 2024.

"Cuando llegamos, Tlalpan contaba únicamente con seis patrullas operativas para toda la alcaldía, la más grande territorialmente de la Ciudad de México. Frente a esa realidad, asumimos la responsabilidad de fortalecer de manera decidida la capacidad de respuesta y presencia territorial de nuestra policía. El año pasado adquirimos nuevas unidades para lograr 30 patrullas operativas, y este año sumamos 23 más, consolidando una estrategia integral de seguridad y construcción de paz después de años de abandono institucional”, destacó.

Esta acción forma parte de la coordinación permanente que la Alcaldía Tlalpan mantiene con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, y con el Gobierno Federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum, mediante trabajo conjunto con diversas corporaciones de seguridad para fortalecer la presencia territorial y las capacidades operativas en toda la demarcación.

Tlalpan refuerza seguridad con 23 nuevas patrullas. Foto: Especial

La demarcación destacó que Tlalpan se ha colocado de manera consecutiva durante el último mes y medio en el primer lugar de las 16 alcaldías de la Ciudad de México con la mayor reducción de delitos de alto impacto, logrando una baja del 23.72% respecto al mismo periodo de 2025.

"Repito: en el último mes y medio nos hemos colocado de manera consecutiva, por varias semanas, en el primer lugar de las 16 alcaldías con más reducción de delitos de alto impacto. Sabemos que estos datos no significan bajar la guardia; todo lo contrario, por eso seguimos aportando más patrullas y fortaleciendo la estrategia”, enfatizó la alcaldesa.

En lo que va del año, la Policía Auxiliar de la alcaldía ha realizado 40 remisiones al Ministerio Público y mil 393 remisiones al Juzgado Cívico, acciones que fortalecen el orden, la legalidad y la prevención de conductas que afectan la convivencia comunitaria.

Tlalpan refuerza seguridad con 23 nuevas patrullas. Foto: Especial

Gabriela Osorio subrayó que las nuevas unidades forman parte de una estrategia más amplia que combina gabinetes de seguridad diarios con los tres niveles de gobierno, operativos nocturnos denominados "Las Veladas" con rondines desde la madrugada, el programa Caminos por la Paz —con cinco nuevos caminos de repavimentación y mejora urbana previstos para este año—, así como la rehabilitación de luminarias, la recuperación de espacios públicos y la coordinación permanente con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

"Entendemos que la seguridad no se construye solamente con presencia policial, sino también recuperando el tejido social, dignificando los espacios públicos y fortaleciendo la cercanía entre gobierno y ciudadanía. En Tlalpan la paz se construye todos los días”.

La entrega se realizó en la comunidad de los pueblos de la montaña como símbolo del compromiso de llevar presencia institucional a cada rincón de la alcaldía, incluyendo las zonas de suelo de conservación más alejadas de la zona urbana.

"Seguimos trabajando 24 horas al día, siete días a la semana. Me comprometí con ustedes que nuestros resultados iban a ser mejores que el gobierno pasado; pero ahora tienen que ser mucho más sólidos que los nuestros del año pasado. Cada año tenemos que mejorar”, concluyó.

LL