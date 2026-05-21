El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para que los establecimientos mercantiles de bajo impacto y de impacto vecinal estén obligados a contar con cambiadores de pañales para bebé en los sanitarios de hombres y mujeres.

Por unanimidad, las y los legisladores avalaron cambios al artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para que los establecimientos, con un aforo mayor a 100 personas, cuenten con cambiadores de pañales en los sanitarios de hombres y mujeres indistintamente.

Quedarán exentos de esta norma, enviada a la Jefatura de Gobierno para su publicación, los giros mercantiles de masajes y gimnasios.

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Al fundamentar el dictamen, la diputada local de Morena, Elizabeth Mateos, señaló que hablar de cambiadores de bebé no es hablar únicamente de infraestructura, sino que es hablar de dignidad, de cuidados, de igualdad y de infancia, “porque todas y todos hemos visto escenas que no deberían seguir ocurriendo en una ciudad progresista y de derechos como la nuestra: madres improvisando espacios para cambiar a sus bebés sobre una silla o en una banca o incluso dentro de un automóvil, padres que, aun queriendo ejercer plenamente su paternidad y participar activamente en el cuidado de hijas e hijos, simplemente no encuentran un espacio adecuado en los sanitarios masculinos y ahí es donde esta reforma cobra sentido”.

Subrayó que están legislando pensando en el interés superior de la niñez, y que esta reforma es congruente con la construcción y consolidación de un sistema público de cuidados.

El diputado panista Diego Garrido expuso que cuando uno acude a algún establecimiento mercantil, normalmente solo existen estos cambiadores, si es que los hay, en los baños de mujeres, no en los de hombres, lo que da una visión sesgada de lo que representa la crianza compartida entre madre y padre.

“No es obligación exclusiva de la mujer, de la madre, el cambiarle el pañal a su bebé; es también una responsabilidad compartida del padre, del hombre y por eso propuse esta iniciativa, para que transitemos a estas nuevas masculinidades y también, como lo dije, la paternidad responsable tenga que ser también una cuestión de vida en la ley”, argumentó.

El morenista Miguel Ángel Macedo indicó que esta reforma puede parecer sencilla, pero representa un avance importante en materia de derechos de la niñez, igualdad y corresponsabilidad familiar.

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Su compañera de bancada, Yuriria Ayala, recalcó que en muchos establecimientos mercantiles no se cuenta con las condiciones adecuadas para cambiar un pañal de forma segura e higiénica, y a esto le agregamos que cuando hay cambiadores para bebés, solo se encuentran instalados en los sanitarios de mujeres, lo que complica mucho más la situación.

“Por ello, garantizar cambiadores en los baños tanto de hombres como de mujeres será sin duda una acción para proteger el interés superior de la niñez, además de reconocer que la ciudad debe adaptarse a las necesidades reales de todas las familias”, añadió.

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