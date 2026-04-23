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criticaron la propuesta constitucional para ponerle un tope a las rentas; mientras que los morenistas defendieron esta iniciativa.

Legisladores de Acción Nacional señalaron que esta reforma constitucional no va a generar vivienda social; además, va a generar clientelas políticas y va a beneficiar a grupos de presión, a vivienderos y ocupaciones ilegales de vivienda.

El coordinador panista reconoció que existe coincidencia en la necesidad de garantizar vivienda accesible para las y los capitalinos, pero advirtió que la propuesta del Gobierno de la Ciudad no conduce a ese objetivo.

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Panistas critican iniciativa constitucional para ponerle tope a las rentas; morenistas la defienden. Foto: Especial.
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“Atención: cuando se imponen precios máximos, lo primero que se genera es escasez”, señaló, al explicar que este tipo de medidas también reducen la calidad de la vivienda y pueden propiciar la aparición de mercados informales.

Diego Garrido advirtió que esta iniciativa representa un ataque directo a la propiedad privada, a la libertad económica y hasta al sentido común, al señalar que se trata de una propuesta que “disfraza malas ideas de buenas intenciones, pero que terminará afectando a quienes busca beneficiar”.

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Defienden iniciativa

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, defendió esta iniciativa. Foto: Especial.
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, defendió esta iniciativa. Foto: Especial.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, defendió esta iniciativa y destacó que su bancada ve a la vivienda como un derecho; mientras que la oposición la ve como un negocio.

Expuso que van a revisar la iniciativa y que habrá mesas de trabajo, diálogo y análisis para su aprobación a partir de septiembre.

“Obviamente con nuestros compañeros del PT, del Verde y del PRD, y nuestras asociaciones parlamentarias, pero siempre vamos a poner en el centro los derechos de la gente. Entonces, claro que sí lo vamos a hacer. No es de nuestra lógica decir: ‘ay, vamos a convocar a un extraordinario'. No, nos vamos a ir al siguiente periodo ordinario de sesiones para poder aprobar esta iniciativa constitucional”, apuntó.

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dmrr/cr

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