En el marco del Día Internacional del Libro, el Gobierno de la CDMX lanzó “lectura en las alturas”, una estrategia para fomentar el hábito de la lectura a bordo del Cablebús.

El programa que lleva el lema de “Tómalo, léelo y devuélvelo” consiste en la instalación de libreros ubicados en todas las estaciones de este medio de transporte, para que los usuarios puedan tomar un ejemplar de una antología elaborada especialmente para esta iniciativa y leerlo en su traslado. Al bajar de la canastilla, deberán dejarlo en el estante para que otros puedan acceder a él.

Los materiales de lectura, con cuentos, poesía y otros textos, estarán disponibles en las estaciones del Cablebús durante alrededor de tres meses y se irán cambiando. Foto: Frida Sánchez / EL UNIVERSAL

Desde el Cetram Constitución de 1917, la mandataria capitalina aseguró que este programa se echará a andar en las tres líneas de Cablebús que operan actualmente.

“Este programa de Lectura en las Alturas es acompañar la belleza que significa viajar en Cablebús con una buena lectura, por eso se echa a andar este programa”, dijo.

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Los materiales de lectura, con cuentos, poesía y otros textos, estarán disponibles en las estaciones del Cablebús durante alrededor de tres meses y se irán cambiando. Foto: Cuartoscuro

Esta iniciativa recuerda a aquel programa de “Para leer de boleto” que se echó a andar en el Metro del entonces Distrito Federal en 2004, que también llevaba el lema de “Tómalo, léelo y devuélvelo”. Posteriormente, en 2017, el entonces titular del Metro, Jorge Gaviño lanzó el programa “Lectura Metro” con préstamo de ejemplares sólo en la Línea 3.

En su oportunidad, la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, afirmó que la intención es que la población pueda leer “a gusto” en el silencio del Cablebús.

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El programa consiste en la instalación de libreros ubicados en todas las estaciones de este medio de transporte, para que los usuarios puedan tomar un ejemplar. Foto: Frida Sánchez / EL UNIVERSAL

Precisó que el préstamo del libro será “a través de un sistema de confianza” por lo que nadie pedirá credencial para poder hacer uso de los ejemplares.

Los materiales de lectura, con cuentos, poesía y otros textos, estarán disponibles en las estaciones del Cablebús durante alrededor de tres meses y se irán cambiando por nuevos materiales, para que la población pueda acceder a otros materiales.

📚🚡 En el marco del Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril, en la CDMX inició “Lectura en las alturas”, una estrategia para fomentar el hábito de leer a bordo del Cablebús.#VIDEO: Frida Sánchez | EL UNIVERSAL 📸 pic.twitter.com/7zupgpPm7o — El Universal (@El_Universal_Mx) April 23, 2026

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