La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por altas temperaturas en la Ciudad de México, debido a una onda de calor que permanecerá durante seis días.

A partir del sábado 25 de abril inicia una onda de calor que durará hasta el jueves 30 de abril, por lo que se prevén temperaturas diarias máximas muy calurosas, las cuales irán de 29° a 32°Celsius en la mayor parte de la capital.

Durante estos días se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y rachas fuertes de viento con tolvaneras por la tarde.

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A partir del sábado 25 de abril inicia una onda de calor que durará hasta el jueves 30 de abril. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

Ante el pronóstico anterior, la SGIRPC recomendó a la población las siguientes medidas:

No exponerse por tiempo prolongado al sol , permanecer en lugares frescos y ventilados.

por tiempo prolongado al , permanecer en lugares frescos y ventilados. Usar bloqueador solar .

. Beber abundantes líquidos.

Vestir con ropa ligera de colores claros, utiliza gafas para sol, sombrilla, sombrero o gorra.

Evitar comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente.

Prestar atención a las personas de tu entorno, especialmente a bebés, infantes y adultos mayores, así como mascotas y animales de compañía.

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