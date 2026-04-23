Más Información

Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de huachicol; es sobrino de extitular de la Marina

Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de huachicol; es sobrino de extitular de la Marina

Así se ocultaba Fernando Farías Laguna en Argentina; usaba identidad guatemalteca y vivía en un departamento temporal

Así se ocultaba Fernando Farías Laguna en Argentina; usaba identidad guatemalteca y vivía en un departamento temporal

Fernando Farías Laguna, perfil de un alto mando de la Marina… y pariente incómodo; su hermano permanece en el Altiplano

Fernando Farías Laguna, perfil de un alto mando de la Marina… y pariente incómodo; su hermano permanece en el Altiplano

Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley

Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley

Acude Maru Campos a reunión con García Harfuch; abordan operativo en Chihuahua y muerte de dos agentes de la CIA

Acude Maru Campos a reunión con García Harfuch; abordan operativo en Chihuahua y muerte de dos agentes de la CIA

Roberto Lazzeri, la apuesta en la embajada de México en EU, rumbo a revisión del TMEC; trabajó con Ramírez de la O en Hacienda

Roberto Lazzeri, la apuesta en la embajada de México en EU, rumbo a revisión del TMEC; trabajó con Ramírez de la O en Hacienda

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () emitió un por altas temperaturas en la Ciudad de México, debido a una onda de calor que permanecerá durante seis días.

A partir del inicia una onda de calor que durará hasta el jueves 30 de abril, por lo que se prevén temperaturas diarias máximas muy calurosas, las cuales irán de 29° a 32°Celsius en la mayor parte de la capital.

Durante estos días se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y rachas fuertes de viento con tolvaneras por la tarde.

Lee también

A partir del sábado 25 de abril inicia una onda de calor que durará hasta el jueves 30 de abril. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL
A partir del sábado 25 de abril inicia una onda de calor que durará hasta el jueves 30 de abril. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

Ante el pronóstico anterior, la SGIRPC recomendó a la población las siguientes medidas:

  • No exponerse por tiempo prolongado al sol, permanecer en lugares frescos y ventilados.
  • Usar bloqueador solar.
  • Beber abundantes líquidos.
  • Vestir con ropa ligera de colores claros, utiliza gafas para sol, sombrilla, sombrero o gorra.
  • Evitar comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente.
  • Prestar atención a las personas de tu entorno, especialmente a bebés, infantes y adultos mayores, así como mascotas y animales de compañía.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]