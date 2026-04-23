Tras el incendio registrado la noche del martes 21 de abril en las inmediaciones del Mercado de Sonora, los locatarios y comerciantes de la zona concluyeron las labores de limpieza, luego de retirar por completo los restos calcinados que dejó el siniestro.

En la calle Rosario, esquina con Fray Servando, en la alcaldía Venustiano Carranza, la zona permanece acordonada y despejada de estructuras metálicas, mercancía y otros materiales que resultaron dañados por el fuego.

Durante la jornada, algunos locatarios continuaron barriendo las calles, mientras el área se mantenía restringida para evitar el ingreso de personas; aún persistía olor a plástico quemado.

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El incendio dejó un saldo de 72 puestos semifijos y 25 locales comerciales dañados, además de afectaciones en al menos tres edificios. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Además, camiones de carga fueron utilizados para retirar troncos y maderas que permanecían sobre la calle afectada.

En una bodega donde se almacenaban productos como cubetas y artículos de plástico en la calle Juan Cuamatzin, atrás de donde ocurrió el incendio, los comerciantes retiraron parte de la mercancía dañada sobre la vía pública.

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El incendio dejó un saldo de 72 puestos semifijos y 25 locales comerciales dañados, además de afectaciones en al menos tres edificios.

Desde el miércoles 22 de abril, locatarios y vecinos de la zona se organizaron para apoyar en la remoción de escombros, con la intención de rescatar estructuras, mercancía u otros objetos que no hubieran sido completamente consumidos por el fuego.

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