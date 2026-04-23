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Tras el incendio registrado la noche del martes 21 de abril en las inmediaciones del , los locatarios y comerciantes de la zona concluyeron las labores de limpieza, luego de retirar por completo los que dejó el siniestro.

En la calle Rosario, esquina con Fray Servando, en la , la zona permanece acordonada y despejada de estructuras metálicas, mercancía y otros materiales que resultaron dañados por el fuego.

Durante la jornada, algunos locatarios continuaron barriendo las calles, mientras el área se mantenía restringida para evitar el ingreso de personas; aún persistía olor a plástico quemado.

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El incendio dejó un saldo de 72 puestos semifijos y 25 locales comerciales dañados, además de afectaciones en al menos tres edificios. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
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Además, camiones de carga fueron utilizados para retirar troncos y maderas que permanecían sobre la calle afectada.

En una bodega donde se almacenaban productos como cubetas y artículos de plástico en la calle Juan Cuamatzin, atrás de donde ocurrió el incendio, los comerciantes retiraron parte de la mercancía dañada sobre la vía pública.

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El incendio dejó un saldo de 72 puestos semifijos y 25 locales comerciales dañados, además de afectaciones en al menos tres edificios.

Desde el miércoles 22 de abril, locatarios y vecinos de la zona se organizaron para apoyar en la remoción de escombros, con la intención de rescatar estructuras, mercancía u otros objetos que no hubieran sido completamente consumidos por el fuego.

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vr

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