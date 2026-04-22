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Equipos de emergencia de la Ciudad de México trabajan para sofocar el incendio que se registró la noche de este martes en puestos semifijos cerca del Mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, reportó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Debido a esto, precisó que esta mañana se encuentra cerrado Fray Servando de Congreso de la Unión a Topacio.
En las primeras horas del día, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que va un 90% de avance en los trabajos de extinción del incendio.
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Durante la noche, el Gobierno de la CDMX dio a conocer que no se reportaron personas lesionadas a causa del siniestro. Sin embargo, tres edificios presentaron afectaciones. Además, 100 puestos semifijos resultaron afectados por el incendio.
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mahc
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