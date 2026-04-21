La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que a partir de ahora estará inaugurando Utopías a lo largo y ancho de la Ciudad de México “cada quince días”, una de sus propuestas de campaña previo a llegar a la Jefatura de Gobierno, pues se comprometió a habilitar 100 de estos espacios.

“Les informo que de hoy en adelante, cada 15 días vamos a inaugurar una Utopía en la ciudad. Cada 15 días vamos a estar inaugurando estos grandes espacios de transformación”, dijo.

Al encabezar la entrega de la segunda Casa de las 3R's, en Coyoacán, Brugada Molina reconoció que habría querido una Utopía en el Pedregal de Santo Domingo, sin embargo, advirtió que uno de los problemas de las colonias densamente pobladas no hay espacio público suficiente.

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Brugada Molina inauguró la primera Utopía de su administración al frente de la CDMX, fuera de Iztapalapa, el pasado 22 de marzo en la alcaldía Iztacalco. Se trata de un complejo de más de 80 mil metros cuadrados ubicado en el Deportivo Magdalena Mixhuca.

El pasado 9 de abril, la mandataria adelantó que en este mes de abril abrirá la segunda de estas Utopías, la cual estará ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

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