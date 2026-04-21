La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que no se puede permitir que haya impunidad ni corrupción en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.

Tras solidarizarse con la familia de la joven, la mandataria expuso que este caso deja muchos temas a tratar, por ejemplo, reforzar las medidas para que se actúe de inmediato ante reportes de desapariciones.

Asimismo, aseguró que confía en la fiscal Bertha Alcalde, y que tres funcionarios fueron retirados de sus cargos por este caso de feminicidio.

“Para mí es muy lamentable esta situación y la ciudadanía tiene que saber que se está actuando al respecto; que no es un tema que haya quedado sos- layado o que se quiera tapar, sino que inmediatamente fueron suspendidos de su cargo y todas las consecuencias que tenga esta investigación, se tiene que concluir con ellas. Lo importante aquí es que en esta Ciudad no podemos permitir que haya impunidad, ni que haya corrupción al respecto”.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el feminicidio de Edith y señaló que la Fiscalía General de la Ciudad de México deberá llevar a cabo una investigación científica para resolver el caso.

“... pues la fiscalía tendrá que hacer toda la investigación científica, porque no sólo es los testigos sino la investigación del presunto responsable que están determinando”, expuso y aseguró que la fiscal es una mujer honesta y con valores.