Este martes el pleno del Congreso de la Ciudad de México entregó 81 medallas al mérito en distintas áreas.

Se entregaron reconocimientos al mérito en las artes, empresarial, defensa de las mujeres, mérito internacional, periodístico, chilango en el exterior, mérito docente, protección civil, mérito en ciencias, medio ambiente, defensa de los derechos humanos, de víctimas y al mérito por la diversidad sexual.

Unas de las galardonadas fue la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa, en la categoría de prevención. También se reconoció a Sayuri Herrera Román, por defender los derechos humanos de otras mujeres.

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Dicho galardón se entrega a las personas que más destacaron en sus distintas áreas. Fotos: Especiales.

Galardonados representan a lo mejor de la Capital

A nombre de Morena, la diputada Brenda Ruiz aseveró que las medallas que entrega el Congreso capitalino son una forma de decirle a la ciudad cuál es la ética y la moral que se anhela. Además, representan la solidaridad, el esfuerzo comunitario, la corresponsabilidad social y el servicio para el pueblo.

La panista Olivia Garza resaltó que estas medallas reconocen trayectorias, esfuerzos y causas que nacen lejos de los reflectores y sostienen todos los días a la capital. Además, externó que cada galardón representa lo mejor de la ciudad: talento, resiliencia y diversidad.

En representación del PVEM, Claudia Morales resaltó que con estos galardones se reconocen los esfuerzos realizados en más de 10 áreas, que permiten construir una ciudad progresiva y profundamente humana.

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Se premia a diversas áreas de las que destacan protección civil o defensa de los derechos de las mujeres. Fotos: Especiales.

Al presentar la postura del PT, Miriam Saldaña afirmó que estas preseas son un reconocimiento profundo para quienes contribuyen con su labor a una ciudad más justa, humana y solidaria.

Patricia Arellano, de Movimiento Ciudadano, aseguró que el Congreso local hace un merecido reconocimiento a quienes han destacado en diversas disciplinas y causas, con un objetivo en común: hacer de la Ciudad de México un mejor lugar para las siguientes generaciones.

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