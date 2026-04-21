La jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso sostener una reunión con todos los coordinadores de las distintas bancadas del Congreso de la Ciudad de México, incluidas las del PVEM y el PT, luego de que líderes de ambos partidos advirtieron falta de comunicación con la jefa de Gobierno.

Lo anterior, durante la inauguración de la Casa de las 3R's en Coyoacán a la que fueron invitados el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús Sesma Suárez; así como los diputados del Partido del Trabajo (PT), Ernesto Villarreal Cantú y del PVEM, Manuel Talayero Pariente.

“Ya ven que en estos días se ha estado manejando que no tenemos coordinación. Entonces les propongo, les propongo no sólo a ustedes que están aquí presentes y que vienen representando al Congreso, una reunión con todos los coordinadores de diputadas y diputados del Congreso de la ciudad”, dijo.

Brugada Molina encargó al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, ayudar en construir dicha reunión. Foto: Especial

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Brugada Molina encargó al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, ayudar en construir dicha reunión, que será “independiente” de las reuniones bilaterales que tenga con él, afirmó.

“Ayúdenos a hacer esta reunión, donde participen todos los coordinadores y coordinadoras parlamentarios, que me da mucho gusto que podamos platicar como quedamos ¿le parece?”, pidió al diputado.

Este lunes 20 de abril, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que los líderes del PVEM y el PT en la Ciudad comentaron que no tienen relación con la dirigencia local de Morena y que su acercamiento con la jefa de Gobierno no es el mejor.

"Desde mi punto de vista tenemos una relación permanente con todos los partidos", mencionó Brugada Molina. Foto: Especial

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Ayer, la mandataria capitalina afirmó que sí tiene comunicación con diputados y líderes del PT y el PVEM en la Ciudad de México.

“Nosotros tenemos relación, como Gobierno, con el Partido Verde y la vamos a seguir teniendo, ya cualquier otra situación política lo tendrán que ver los partidos políticos y ellos tendrán que definir, pero desde mi punto de vista tenemos una relación permanente con todos los partidos, en especial con el Verde tenemos una relación en la que vamos trabajando las dudas que hay, los acuerdos y las construcciones que se hagan”, dijo durante una conferencia de prensa.

Jesús Sesma celebra propuesta de Brugada

Jesús Sesma calificó el anuncio de Clara Brugada como una "extraordinaria noticia". Foto: Especial.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, calificó como una “extraordinaria noticia” el planteamiento que hizo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de sostener una reunión con los coordinadores de las distintas bancadas, esto luego de que líderes del PVEM y el PT externaran falta de comunicación.

“Extraordinaria noticia, creo que llega en el mejor momento, aquí en el Partido Verde tenemos voluntad de construir. Este es un gran mensaje de ella y así lo vamos a hacer. Vamos a sentarnos la próxima semana con ella”, dijo.

En entrevista tras la inauguración de la Casa de las 3R's a la que acudió junto a la mandataria capitalina, el legislador adelantó que la próxima semana se llevará a cabo una primera reunión con la jefa de Gobierno.

Este martes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso sostener una reunión con todos los coordinadores de las distintas bancadas del Congreso de la Ciudad de México, incluidas las del PVEM y el PT, luego de que líderes de ambos partidos advirtieron falta de comunicación.

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Esto, durante la inauguración de la Casa de las 3R's en Coyoacán a la que fueron invitados el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús Sesma Suárez; así como los diputados del Partido del Trabajo (PT), Ernesto Villarreal Cantú y del PVEM, Manuel Talayero Pariente.

“Ya ven que en estos días se ha estado manejando que no tenemos coordinación. Entonces les propongo, les propongo no sólo a ustedes que están aquí presentes y que vienen representando al Congreso, una reunión con todos los coordinadores de diputadas y diputados del Congreso de la ciudad”, dijo.

Brugada Molina encargó al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, ayudar en construir dicha reunión, que será “independiente” de las reuniones bilaterales que sostenga con él.

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