El Metrobús habilitó dos nuevos transbordos entre las líneas 1 y 4, que corren de Indios Verdes a El Caminero y de Buenavista a San Lázaro, respectivamente.

Los usuarios pueden transferirse sin costo de la estación El Chopo, de Línea 1, a la estación Alcaldía Cuauhtémoc, de Línea 4; y de la estación Revolución, de Línea 1, a la estación México Tenochtitlán, de Línea 4, y viceversa.

Además de la habilitación de los transbordos, se sustituyó la señalética para una mayor orientación, se mejoraron las luminarias, la limpieza y se realizó la poda de árboles en los tramos que conectan estas estaciones en las avenidas Luis D. Colosio, J. Meneses y México Tenochtitlán para la seguridad de quienes transitan por dichas vías.

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Estas nuevas conexiones tienen el objetivo de dosificar y distribuir la demanda en la zona, ofreciendo alternativas de movilidad cercanas a Buenavista. Para hacer válido el transbordo, al igual que en toda la red, debe acercarse al validador el método de acceso con el que se haya ingresado, sin ningún cobro extra.

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