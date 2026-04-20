Insólita escena en CDMX: futbolistas del Atlético La Paz empujan un Metrobús

La fecha 15 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión enfrentó al Atlético La Paz y al Atlante, en un duelo que terminó con empate (1-1), pero que dejó una imagen poco habitual fuera de la cancha.

Todo ocurrió en el regreso del conjunto de Baja California Sur a casa. Tras disputar su compromiso en Morelos, el equipo tuvo que tomar carretera rumbo a la Ciudad de México, donde se topó con un imprevisto que impidió continuar su trayecto con normalidad.

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De acuerdo con imágenes compartidas por el propio club en redes sociales, el plantel se vio obligado a descender de su transporte luego de que una unidad del Metrobús quedara varada por problemas mecánicos. Ante la situación, varios futbolistas, junto al operador y otras personas, ayudaron a empujar el vehículo para liberar el paso.

"Vaya fin de semana, venciendo a la IA", escribió el club en la publicación, presumiendo la disposición de los integrantes de la institución para colaborar, un gesto que fue reconocido y aplaudido por los usuarios en redes sociales.

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En lo estrictamente deportivo, el equipo dirigido por Hugo Castillo, exjugador del América, consiguió su pase a la liguilla, con la ilusión de seguir avanzando en la fase final del torneo.