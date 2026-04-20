Marco Ortiz se olvida del arbitraje y presume su titulación como licenciado en psicología

En los últimos días, el nombre de Marco Antonio Ortiz Nava ha sonado constantemente en los medios de comunicación en México.

El Gato, de 38 años, no apareció en la lista de árbitros de la FIFA para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, por lo que su ausencia llamó poderosamente la atención.

El originario de Durando es uno de los silbantes más experimentados en la actualidad, dentro de la Liga MX.

Por tal motivo, se esperaba que fuera designado para participar en el Mundial, junto a César Arturo Ramos Palazuelos.

Sin embargo, Marco Ortiz no fue considerado por el máximo organismo del futbol a nivel mundial y se perdió la posibilidad de dirigir su primera justa mundialista.

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Luego de la decisión, el Gato ha continuado con su participación en el Clausura 2026, pero también se ha robado los reflectores en las redes sociales por el mensaje que publicó después de dar a conocer la noticia.

"A veces, la meta se aleja justo cuando crees haberla alcanzado. Has avanzado mucho, has superado más de lo que recuerdas. Hoy, haz un pausa... mira atrá con orgullo, no solo hacia adelante con exigencia", manifestó.

El Gato finalizó su publicación con la siguiente frase: "El éxito no está en la meta, sino en la persona en la que te conviertes mientras la persigues".

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Después de varios días, el experimentado nazareno volvió a sorprender al realizar otro posteo en su cuenta oficial de Instagram.

En esta ocasión, el duranguense se olvidó, por un momento del arbitraje y presumió su titulación como licenciado en psicología.

En sus redes, Marco Ortiz publicó con orgullo varias fotografías, acompañado de sus seres queridos, en su graduación de la Universidad Autónoma de Durango (UAD).

"¡GRACIAS A DIOS, A MI ESPOSA Y A MI HERMOSA FAMILIA POR ACOMPAÑARME EN ESTE PROCESO! BENDECIDO SIEMPRE", valoró.

Además, el Gato acompañó su publicación con el siguiente mensaje para agradecer su título universitario.

"Vivimos con tanta prisa en busca de un futuro mejor, que acabamos olvidando todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Si nos fijamos bien, vivimos en un montón de oraciones contestadas y ni siquiera nos damos cuenta. Ojalá siempre sepamos soñar, sin dejar de apreciar lo que Dios ya nos ha entregado", manifestó.