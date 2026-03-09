Marco Antonio Ortiz recibe amenazas de muerte tras el Atlas vs Chivas

En la Jornada 10 del Clausura 2026, el Atlas y las Chivas se vieron las caras en el Estadio Jalisco para disputar una edición más del Clásico Tapatío con Marco Antonio Ortiz como árbitro central, quien al final del juego fue objeto de amenazas.

Durante su actuación en este eléctrico duelo, el apodado 'Gato' señaló dos penaltis a favor del Rebaño Sagrado. En la primera pena máxima, Armando González no logró anotarlo por la gran atajada de Camilo Vargas, y para la segunda ocasión, Ángel Sepúlveda convirtió para la victoria rojiblanca.

Dos ex árbitros, Francisco Chacón y Fernando Guerrero, fueron quienes revelaron la situación vivida por su compañero de profesión en su hotel de Guadalajara.

"El árbitro tuvo que ser cambiado de hotel para evitar un problema mayor, se debe de implementar más seguridad para los árbitros, sobre todo en partidos de alto riesgo, pues desafortunadamente existe mucha gente que no termina de comprender que el futbol es solo un juego", reveló 'Chacón' en su cuenta de X.

Fuerte llamada de atención para @LigaBBVAMX y @Arbitraje_MX resulta que después del partido entre @AtlasFC y @Chivas una persona fue al hotel del concentración de los árbitros a insultar y amenazar de muerte al árbitro Marco "Gato" Ortiz, afortunadamente no pasó a mayores, solo… pic.twitter.com/EVgVMyTPbg — Francisco Chacón (@pacochaconmx) March 9, 2026

Por su parte, el ahora comentarista de Televisa, dio un poco más de detalles respecto a lo sucedido.

"La Comisión de Arbitraje apoya al árbitro Gato Ortiz para presentar una denuncia penal por lo sucedido en el hotel de concentración de los silbantes en Guadalajara, después del partido el silbante fue amenazado por una persona que le confronta..."