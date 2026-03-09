Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 10?

La Fase Regular del Clausura 2026 continúa su curso y la Liguilla está cada vez más cerca de comenzar.

Este domingo, la Jornada 10 concluyó, por lo que solamente quedan siete fechas por delante para que arranque la Fiesta Grande, con los ocho mejores equipos del torneo.

De momento, el Cruz Azul marcha como superlíder del futbol mexicano con 25 puntos de 30 que se han disputado.

Aunque, el Toluca lo sigue de cerca y le mete presión en cada semana que transcurre; es el único que se mantiene invicto, con siete victorias y tres empates.

El resto de los clubes que, momentáneamente, estarían clasificando a la siguiente fase del certamen son las Chivas, el Pachuca, los Pumas, los Tigres, el Atlas y el América.

Sin embargo, el Monterrey, el Puebla, el Atlético San Luis, el FC Juárez, el León y el Mazatlán FC no se dan por vencidos y están en la lucha por los últimos lugares de la Liguilla.

Mientras que el Tijuana, el Necaxa, el Querétaro y el Santos, todavía tiene opciones matemáticas, pero deberán ponerse las pilas, si todavía aspiran a estar en la Fiesta Grande.

Luego de las primeros 10 jornadas del Clausura 2026, también las estadísticas individuales se vuelven cada vez más interesantes.

En el tema del goleo individual, la lucha por ser el máximo romperedes del futbol mexicano está que arde, con varios centrodelanteros que no dan tregua.

Joao Pedro no marcó gol en el último partido del Atlético San Luis y permitió que otros delanteros se le acercaran en la cima de la tabla de goleo / FOTO: Imago7

¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 10?