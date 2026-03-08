Las Chivas regresaron a la senda del triunfo en el momento más oportuno y despejaron las dudas que se generaron con sus dos últimas derrotas (Cruz Azul y Toluca).

El Rebaño vino de atrás y, con mucho ímpetu, derrotó (1-2) al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío.

De nueva cuenta, el equipo rojiblanco se impuso al rojinegro en el estadio Jalisco, que sigue siendo como su casa, a pesar que se mudó hace casi 16 años.

Con goles de Armando González y Ángel Sepúlveda, los dirigidos por Gabriel Milito supuieron reponerse de haber comenzado perdiendo el pasional duelo y remontaron para sumar tres puntos más que valiosos.

Hormiga González empató el Clásico Tapatío, pero desperdició un penalti y se quedó con ganas de su doblete / FOTO: Imago7

Uno de los momentos que marcaron el rumbo del partido y, por supuesto, del resultado se vivió en la recta final.

En el minuto 72, la Hormiga falló un penalti que se había señalado por una falta sobre Daniel Aguirre.

El campeón de goleo no ejecutó de la mejor manera su disparo y Camilo Vargas se lo detuvo; el empate se mantuvo y todo parecía indicar que el Atlas y las Chivas dividirían puntos.

Sin embargo, exactamente 10 minutos después, Marco Antonio Ortiz Nava volvió a señalar una pena máxima a favor del Rebaño.

De inmediato, la duda se generó porque no se sabía si Armando Gónzalez volvería a tomar el balón para buscar reinvindicarse.

Sin embargo, luego de un diálogo con Ángel Sepúlveda y la banca rojiblanca, se tomó la decisión.

Sepu fue el encargado de el penalti; no falló y le dio la victoria a las Chivas en el Clásico Tapatío.

En conferencia de prensa, Gabriel Milito decidió aclarar la situación y explicó por qué el campeón de goleo ya no se encargó de cobrar la segunda pena máxima.

"Me hubiese gustado darle la confianza a Hormiga para que volviera a patear porque ejecuta muy bien los penales, pero hubo un diálogo entre Hormiga y Sepu y Sepu también es un especialista en este tipo de acciones. El entrenador siempre debe darle confianza al que patea penales, pero hay momentos y situaciones que le pertenecen a los jugadores; uno puede pedirle a un jugador que pateé el penal, pero si hay un compañero que se siente con mayor confianza, tenemos la flexibilidad para cambiar al ejecutante", declaró.

Gabriel Milito explicó por qué Ángel Sepúlveda cobró el segundo penalti de las Chivas en lugar de Hormiga González / FOTO: Imago7

De igual forma, el director técnico de las Chivas valoró que González Alba "demostró un gran compañerismo, no fue egoísta y le cedió el penal a Sepu que se sentía con mucha confianza para patear".

Sobre la victoria que obtuvo el Rebaño, el estratega argentino señaló que es "especial" por tratarse de un Clásico Tapatío.

"Significa mucho para mí ganar este tipo de partidos, es muy importante para la energía y la confianza; emocionalmente, tiene un factor añadido, sobre todo, porque veníamos de dos derrotas y necesitabamos tener una recuperación como la de hoy (ayer), perdiendo el partido y jugando de visitante. Me gustó cómo compitió el equipo, creo que es un resultado merecido", resaltó.

Gabriel Miltio también habló acerca del momento que atraviesan sus Chivas en el Clausura 2026 y reconoció sentirse satisfecho con la actitud de sus jugadores.

"Estoy muy contento con la mentalidad que tiene el equipo, el deseo que tiene para que las cosas salgan bien y con el plantel que tenemos; el grupo está fuerte unido y todos vamos detrás de un objetivo, eso está claro", añadió.