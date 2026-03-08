Chivas se reencuentra con el triunfo y se lleva los mejores MEMES; así celebra la afición rojiblanca

El Clásico Tapatío se pintó de rojiblanco. Pese a que hubo momentos en los que sufrió, Chivas derrotó (1-2) a Atlas y sumó tres puntos para conservar el tercer lugar de la tabla general en el torneo Clausura 2026.

Caído del cielo, Ángel Sepúlveda cobró la pena máxima en el 83', lo cual permitió la victoria de los dirigidos por Gabriel Milito. Esto respaldó el gol que la “Hormiga” González anotó en el 47'.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. La afición rojiblanca celebró en X, antes Twitter, el hecho de que Chivas regresó al sendero del triunfo. Cabe recordar que, antes del Clásico Tapatío, el “Rebaño Sagrado” hilaba dos derrotas: contra Cruz Azul y Toluca, respectivamente.

De momento, Chivas ocupa el tercer lugar de la tabla general por debajo de los cementeros y los escarlatas. Sin embargo, tienen pendiente el partido correspondiente a la novena fecha del certamen.

Por lo pronto, en la próxima jornada se enfrentará a Santos Laguna, equipo sotanero del Clausura 2026. Mientras que, por su parte, Atlas buscará redimirse ante el bicampeón Toluca.

Chivas volvió a la senda del triunfo luego de imponerse al Atlás en el Clásico Tapatío / FOTO: Imago7

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la victoria de Chivas en el Clásico Tapatío

Yo dándole like a todas las publicaciones donde se burlan del Atlas. pic.twitter.com/qbWd1XQbLs — Sh.Cade 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) March 8, 2026

La vida, si Milito le diera más minutos a la joya Hugo Camberos:



pic.twitter.com/n8VjaDS3fl — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 🐐 (@Diegoobrizuela) March 8, 2026

JAJAJAJAJAJA súbanle el sueldo al CM de Chivas pic.twitter.com/sNib5Eu649 — Martinalgui (@MartinoliCuri) March 8, 2026

Anduvieron vrguerisimos toda la semana y se la volvieron a llevar en el lomo.

A la chingada sus 10 partidos sin perder en el Jalisco.

Los volvió a vacunar la Hormiga y el Cuate sepulveda.

Ayayayayayyyyy a bailar mi gente.

GUADALAJARA ES DEL GUADALAJARA pic.twitter.com/4kIpbCcdYX — Angel X (@PepistosFake) March 8, 2026

4/4 Clásicos para el profesor Gabriel Milito.



Aguante la 12 veces gloriosa banda del Club Deportivo Guadalajara! 🇵🇱pic.twitter.com/kAZGsHYhml — (((emi))) 🐺 (@emitoofamous) March 8, 2026

Yo cuando me despierto a mitad de la noche y me doy cuenta que ganaron las Chivas y los amargos estarán chillando toda la semana. pic.twitter.com/G35XPoOfwq — Sh.Cade 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) March 8, 2026

Cómo se sintió Angel Sepúlveda después de meter la panenka pic.twitter.com/aXqoeMHxFJ — Fidel Alessandro (@Fidelsnap) March 8, 2026

Diego Cocca bienvenido de nuevo a la penitenciaria Milito.

pic.twitter.com/0OFcbQnJ2I — ChivasXtra (@ChivasXtra_) March 8, 2026