Chivas se reencuentra con el triunfo y se lleva los mejores MEMES; así celebra la afición rojiblanca

El Clásico Tapatío se pintó de rojiblanco. Pese a que hubo momentos en los que sufrió, Chivas derrotó (1-2) a Atlas y sumó tres puntos para conservar el tercer lugar de la tabla general en el torneo Clausura 2026.
Caído del cielo, Ángel Sepúlveda cobró la pena máxima en el 83', lo cual permitió la victoria de los dirigidos por Gabriel Milito. Esto respaldó el gol que la “Hormiga” González anotó en el 47'.
La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. La afición rojiblanca celebró en X, antes Twitter, el hecho de que Chivas regresó al sendero del triunfo. Cabe recordar que, antes del Clásico Tapatío, el “Rebaño Sagrado” hilaba dos derrotas: contra Cruz Azul y Toluca, respectivamente.
De momento, Chivas ocupa el tercer lugar de la tabla general por debajo de los cementeros y los escarlatas. Sin embargo, tienen pendiente el partido correspondiente a la novena fecha del certamen.
Por lo pronto, en la próxima jornada se enfrentará a Santos Laguna, equipo sotanero del Clausura 2026. Mientras que, por su parte, Atlas buscará redimirse ante el bicampeón Toluca.
