Este sábado, André Jardine sorprendió con su 11 inicial. Luis Ángel Malagón fue enviado a la banca y, en su lugar, estuvo Rodolfo Cota, situación que llenó de incertidumbre a la afición azulcrema.

Para el técnico brasileño, la sustitución de Malagón ya estaba planeada y todo se debe a que Cota debe tomar ritmo para la Liguilla en la que él será el titular ante la ausencia de Luis Ángel.

“Ya estaba previsto, valorado desde hace tiempo. Vamos a poner a Cota otra vez contra Mazatlán, después veremos el panorama para decidir los partidos en los que Cota va a jugar", explicó el técnico brasileño tras el triunfo contra los Gallos Blancos.

"En la fecha FIFA, tenemos amistoso con Tigres y va a atajar Cota, Malagón sabe que buscamos lo mejor para el grupo, necesitamos que todos jueguen, somos transparentes con los jugadores en la toma de decisiones al final, el equipo es lo importante”, agregó contundente.

Para el timonel de las Águilas, fue importante que la rotación de futbolistas funcionó y salieron como visitantes con los tres puntos, para pensar en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde enfrentará el martes al Philadelphia Union.

"Seguimos con la rotación, le dimos ritmo de juego a (Rodolfo) Cota, imaginamos a (Luis Ángel) Malagón con Selección Mexicana y debe de tener su momento para llegar bien a la Liguilla.