En menos de 100 días, el balón comenzará a rodar en el estadio Azteca, durante el partido entre México y Sudáfrica.

El Tricolor y los Bafana Bafana inaugurarán la Copa del Mundo de 2026 el jueves 11 de junio, en un duelo que revivirá lo que se vivió 16 años ante en Sudáfrica 2010.

Javier Aguirre y sus dirigidos tratarán de ofrecer una actuación más que digna en su debut en el Mundial, para comenzar con una victoria y sumar sus primeros tres puntos.

A pesar de la incertidumbre que generó con su funcionamiento a finales de 2025, en este inicio de año, tanto el futbol como los resultados, han acompañado a México.

Tres triunfos consecutivos (Panamá, Bolivia e Islandia) en los primeros meses, han permitido que la ilusión regrese de a poco a los aficionados de la Selección Mexicana.

Ahora, la principal duda que no genera no es sobre su forma de jugar o sobre la falta de victorias, sino se enfoca en la lista definitiva que el Vasco tendrá que presentar en las próximas semanas.

De acuerdo con el propio director técnico, ya tiene definido un 80% de los jugadores que integrarán su convocatoria para el siguiente Mundial.

Él considera que en la posición que menos dificultad tendrá para completar la lista de 26 llamados es la portería.

Para Marco Fabián, Guillermo Ochoa debe ser uno de los tres arqueros que representen a México en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

“Memo tiene que estar por muchas cuestiones… sigue demostrando que es un gran jugador y un gran portero”, sentenció el canterano de las Chivas.

No obstante, el dos veces mundialista (Brasil 2014 y Rusia 2018) considera que hay un cancerbero en específico que tiene un paso por delante para ser el titular.

“Creo que se van a pelear el puesto Tala y Malagón. Es difícil poder elegir alguno, creo que el que llegue en mejor momento tendrá la oportunidad de ser elegido por Javier Aguirre, cuando comience el Mundial, pero creo que, en este momento, me iría por el Tala”, añadió.

En entrevista para FOX Sports, Marco Fabián coincidió con Javier Aguirre en que la cabaña de la Selección Mexicana es en la que menos dudas debe de haber.

“Como dicen muchos, no deberíamos tener problemas, siempre en México hemos tenido grandes porteros; ellos no son la excepción, pero bueno, me iría en este caso por el Tala”, detalló el exjugador de las Chivas.