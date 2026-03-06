Pedro López reconoce mejoría en el futbol mexicano femenil

Con casi cuatro años en México, Pedro López ha sido testigo de la evolución del futbol femenil en el país. Aunque aún hay algunos puntos por pulir, el español sí nota una diferencia.

El estratega ibérico aterrizó en suelo nacional en septiembre de 2022 para tomar el banquillo de la Selección Femenil. “Lo primero que te impresiona es la Liga MX, que los equipos estén jugando en esos estadios, la cantidad de público que mueve el futbol femenil en este país y la difusión tan impresionante que tienen”, recordó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

López ha hablado sobre la falta de desarrollo de futbolistas a edades tempranas, problema que sigue sin atenderse, pero que a él le agrada tener en sus manos para sentirse relevante.

“Ya después cuando vas entrando a los clubes te das cuenta de las necesidades que tienen las jugadoras, porque quizá algunas de ellas no han tenido los procesos desde jóvenes, entonces te aparecen muchas áreas de oportunidad y trabajo que poder hacer con ellas y es cuando te sientes útil, cuando puedes mejorar a la jugadora y al equipo”, dijo.

El trabajo fuera de la cancha es parte esencial para el continuo desarrollo y mejoramiento de las jugadoras, algo que el europeo reconoce ha cambiado para bien en el balompié nacional.

“Otra área que ha ido evolucionando está en todo lo que no son temas técnico-tácticas como: alimentación, trabajo en gimnasio, preparación psicológica y mental también ha evolucionado y están muy preparadas”, recalcó.