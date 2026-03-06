Jugadoras jóvenes no deben de cargar con los resultados: Pedro López

Juventud y experiencia suelen ser dos componentes que conforman las convocatorias de la Selección Mexicana Femenil de Pedro López.

Con jugadoras clave como Charlyn Corral y Kenti Robles, de 34 y 35 años, respectivamente, es normal que se busquen jóvenes que puedan tomar la batuta del Tricolor, algo que no termina de coincidir con la idea del estratega español.

Para esta convocatoria frente a Santa Lucía y Brasil, el técnico contó con un par de jugadoras por debajo de los 23 años, como Aaliyah Farmer (22), Fátima Servín (20), Alice Soto (19) y Montserrat Saldívar (19).

“El futbol cambia cada año. Puede haber momentos de ánimo o de forma, puede haber un desarrollo temprano. Hay jugadoras que a edad temprana tienen un nivel muy alto, pero que luego se estancan y hay que seguir alimentando ese talento. Hay que ponerse plazos más cortos; a las que veo mejor lo demuestro en cada una de mis convocatorias”, aseguró el timonel azteca.

Para seguir encontrando esa base de cara al futuro, cuando ya no estén los pilares actuales, López suele darle oportunidad en los entrenamientos a juveniles, aunque lo hace sin imprimirles presión.

“Esas jugadoras jóvenes no tienen que llevar la responsabilidad de los resultados. Ellas tienen que adaptarse a este nivel competitivo internacional, equivocarse, porque los fallos son parte del proceso, y también debemos darles experiencias para que ganen confianza”, finalizó.