Desde el anuncio del partido frente a Brasil, Pedro López compartió que este duelo marcará una fecha inolvidable para el futbol femenil mexicano. Además, sabe que una buena cara de la Selección Nacional —mañana— será fundamental para enganchar a más aficionados para acompañarlas en su búsqueda por el boleto al Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos 2028.

Las acciones convencen más que las palabras. Esa parece ser la ideología del entrenador español para seguir sumando a la afición.

“Más que decirles, es lo que hagamos. Vamos a tratar de ser una Selección valiente, atrevida, que ensalce el potencial y los valores de la jugadora, de la mujer mexicana. Si vamos haciéndolo así, la gente se irá subiendo a este autobús con nosotras y estoy convencido que van a valorar su actitud, su trabajo, su calidad y este tipo de eventos, como el partido contra Brasil, que es una ocasión especial”, enfatizó el seleccionador, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

A sabiendas de que su estilo de juego será factor para animar el partido de mañana en el estadio Ciudad de los Deportes, el técnico tricolor espera que el empuje de su gente lleve a las jugadoras a sacar un buen resultado.

“Lo primero es enganchar a la gente, no solamente con una gran afluencia o con llenar el estadio, sino que nuestro juego enganche, que seamos capaces de llevar la iniciativa en ataque y defensa, y que —fruto de ese buen trabajo y esa actitud dentro del campo— y del apoyo de la afición, consigamos un resultado favorable”, dijo.

Medirse ante la sexta mejor selección del mundo significa un gran reto para López, quien está ilusionado con el duelo.