La Selección Mexicana Femenil únicamente piensa en el Mundial y en los Juegos Olímpicos

En la Selección Mexicana Femenil, el objetivo es bastante claro: Clasificar a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para el timonel tricolor, Pedro Lopéz, cumplir con dicho objetivo sería “dar un paso importante” en el crecimiento del futbol femenil de nuestro país.

“No sería histórico, si hace tiempo no se está, pero ya se ha estado en otras Copas del Mundo. Sería una consecuencia del desarrollo y serviría de termómetro internacional para ver cómo está la Liga, la Selección Nacional, los clubes y las jugadoras”, declaró.

El estratega español desea que, en cada partido, sus dirigidas demuestren esa hambre de trascender, sobre todo, porque “se va acercando la fecha” y ya es “imposible relajarse” para alcanzar su meta.

“La mayoría de estas jugadoras nunca han estado en una Copa del Mundo ni en unos juegos Olímpicos, entonces la ilusión y la ambición son grandes y fuertes. Me gustaría que este equipo transmita la actitud y la disposición para estar [en ambos torneos]”, detalló.

Por su parte, Blanca Félix, una de sus porteras, habló sobre lo que significaría que México regresar a un Mundial, después de dos ediciones; y a unos Juegos Olímpicos, después de cinco.

“Sería un orgullo y una responsabilidad poder cumplir ese sueño. Trabajamos para volver a estar presentes en esas competiciones, ese es el objetivo en común que tenemos todas”, aseguró.

La arquera de las Chivas sentenció que conseguir el boleto para ambos torneos no les genera presión, al interior del vestuario, sino todo lo contrario. Aceptan el reto sin dudarlo.

“Es ambición por [alcanzar] el sueño, lo vivimos de esa manera. Para nada, es una carga, es un privilegio estar aquí y representar a nuestro país como se merece; [queremos] poner a México en lo más alto”, manifestó.