Ana Paula Vázquez rumbo a Los Ángeles 2028: “Vamos por medalla individual, mixtos y por equipos”

A pesar de que ya forma parte de la historia del deporte mexicano, al haber ganado una medalla de bronce en tiro con arco por equipos en los Juegos Olímpicos de París 2024, Ana Paula Vázquez todavía tiene hambre de triunfo y su objetivo, rumbo a Los Ángeles 2028, es bastante claro.

“Vamos por medalla individual, mixtos y por equipos. [En París] dejamos muy alta la vara, pero hay otras tres oportunidades de ganar más. Podemos ganar una plata por equipos, un oro en mixtos y la de oro individual, ¿por qué no? hay muchas oportunidades de hacerlo mejor”, declaró a EL UNIVERSAL Deportes.

La arquera mexicana compartió que buscará “esas oportunidades” para colgarse las tres preseas en la próxima justa, sobre todo porque está “trabajando para ello” y se siente en “una buena etapa” de su carrera.

“Me tomé un año físico y mental, entonces vengo con mucha energía para estos siguientes tres años para Juegos Olímpicos. Es momento de regresar; estoy emocionada por competir, internacionalmente”, externó.

Para la joven deportista mexicana (25 años), participar en su tercera edición de los juegos veraniegos, tras Tokio 2020 y París 2024, es una “emoción y motivación”, así que hará todo lo posible estar en LA.

“En cuanto escucho Juegos Olímpicos, hay muchas cosas en mi cabeza, por lo rico que se la pasa uno, cómo se disfrutan, los nervios; es algo muy padre que los deportistas queremos experimentar y, si ya lo experimentamos, queremos volverlo a vivi”, compartió Vázquez , de cara a comenzar a Los Ángeles 2028.