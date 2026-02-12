Ana Paula Vázquez sobre que Los Ángeles sean la sede de los Juegos Olímpicos de 2028: “Motiva que sean en Estados Unidos”

Además de la motivación y el orgullo que significa volver a representar a México en unos Juegos Olímpicos, Ana Paula Vázquez inicia su ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 con la confianza de estar en uno de los mejores momentos de su carrera.

“Me gusta mucho esta etapa, es una bonita etapa. Mentalmente me siento muy bien, físicamente creo que me falta un poco de fuerza y entrenar más, [pero] eso se puede lograr rápido con una buena planeación, sigo con trabajo psicólogo; en general estoy en una buena etapa”, manifestó la ganadora de bronce en París 2024.

La originaria de Coahuila reveló que, a sus 25 años, disfruta más todo lo que hace y se siente preparada para encarar el ciclo olímpico que “ya comenzó” para ella y está confiada de que las cosas saldrán de la mejor manera para ella, ya que por delante hay varias competencias importantes.

“Hay más cosas que aprender, así que hay que darle duro, porque las nuevas generaciones lo están haciendo mejor cada día y no nos podemos quedar atrás. Vienen cosas importantes como los selectivos, Centroamericanos, Panamericanos, Copas del Mundo y, en esas competencias se logran los pases, entonces es una cadenita y todas son importantes”, puntualizó la deportista.

Otra de las motivaciones que tiene la arquera mexicana para asistir a su tercera justa olímpica es competir con el apoyo de sus seres cercanos en persona.

“Me siento emocionada, porque está padre que sea en Estados Unidos, sobre todo, en Los Ángeles, porque va a haber muchos mexicanos allá; seguro podría ir casi toda mi familia, mis amigos y eso es algo que me motiva porque hay más oportunidad de que puedan ir a verme”, reconoció Ana Paula Vázquez.