Rommel Pacheco aplaude la hazaña de Donovan Carrillo y promete respaldo para el resto de la delegación

La gran actuación de Donovan Carrillo en la pista del Milano Ice Skating Arena encendió el orgullo nacional, luego de que el patinador tapatío asegurara su lugar entre los 24 finalistas del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán‑Cortina 2026, gracias a una rutina sólida que le otorgó 75.56 puntos.

El logro no pasó desapercibido para Rommel Pacheco, titular de la Conade, quien celebró la clasificación del jalisciense y le expresó su reconocimiento y apoyo para la gran final de este viernes.

"Lo ha hecho muy bien y estamos muy orgullosos de su participación en la rutina corta; en la larga tendrá más tiempo. Le deseamos el mayor de los éxitos y todos queremos que gane", mencionó.

Lee también NFL en México: Los 49ers de San Francisco jugarán en el estadio Banorte, revelan

Pacheco destacó el origen humilde pero determinante de la trayectoria de Donovan Carrillo, al recordar que sus primeros pasos sobre el hielo ocurrieron en pistas ubicadas en centros comerciales. También subrayó que el patinador cuenta actualmente con un apoyo económico fundamental que le ha permitido establecerse en Canadá, donde entrena en instalaciones especializadas.

"México no es un país con clima para deportes de invierno. En el caso de Donovan, lo que hemos hecho es apoyarlo para vivir en Canadá y asistir a sus competencias. Tiene todo el respaldo de la Conade para entrenar en un lugar donde puede prepararse con los mejores".

Lee también El Estadio Cuauhtémoc podría recibir a España en un duelo previo a la Copa del Mundo 2026

Por último, el exclavadista extendió su reconocimiento al resto de la delegación mexicana que participa en la justa invernal y resaltó que todos sus integrantes recibirán el apoyo correspondiente al finalizar su participación, tal como establecen los tabuladores oficiales y conforme a los resultados obtenidos.

"El resto de los atletas mexicanos recibirá apoyo de acuerdo con los resultados que obtengan en los Juegos Olímpicos; mantenemos comunicación con todos ellos", finalizó.