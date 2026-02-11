El Estadio Cuauhtémoc podría recibir a España en un duelo previo a la Copa del Mundo 2026

Más Información

La cancha del Estadio Cuauhtémoc, hogar del Club Puebla y sede provisional de Cruz Azul en la Liga MX, volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales después de que múltiples imágenes evidenciaron su deteriorado estado.

La calidad del césped generó críticas y preocupación entre aficionados y especialistas, quienes señalaron que un inmueble histórico no debería presentar esas condiciones en plena actividad futbolística.

A pesar de la polémica, el estadio dos veces mundialista estaría muy cerca de convertirse en escenario de un duelo de élite internacional previo al inicio de la Copa del Mundo 2026.

La posibilidad de recibir un partido de talla global sorprendió a muchos, sobre todo por el contraste entre el prestigio del inmueble y las recientes quejas sobre su superficie de juego.

Tras confirmarse que la ciudad de Puebla no fungirá como base de entrenamiento para ninguna selección nacional durante el Mundial, surgió una noticia que reavivó la ilusión local: la fuerte opción de que la Selección de España dispute un encuentro amistoso en el Cuauhtémoc antes de iniciar su participación en la justa.

Este posible duelo representaría una oportunidad inmejorable para que el estadio reciba reflectores internacionales después de la fuerte inversión del gobierno local, que espera atraer una gran cantidad de turismo durante el torneo.

De acuerdo con la información disponible, el rival para el partido sería el combinado de Chile, con fecha tentativa del 8 de junio, un hecho que podría confirmarse en los próximos días tras reuniones entre las autoridades involucradas y la autorización de la FIFA, además del aval de una empresa europea que evaluará la calidad del césped.

