América anuncia a Vinicius Lima como su nuevo refuerzo

América continúa con su armado para este año 2026 y este martes han anunciado al brasileño Vinicius Moreira de Lima como su nueva incorporación en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El futbolista de 29 años se suma a los brasileños Rodrigo Dourado y Raphael Veiga, como los refuerzos de las Águilas para la presente campaña.

En palabras del director técnico André Jardine, Lima fue buscado con el fin de cubrir la salida de Álvaro Fidalgo. El habilidoso mediocampista proveniente del Fluminense juega diversas posiciones a la ofensiva.

Moreira de Lima ya está en la Ciudad de México y viene a préstamo por un año con opción a compra, misma situación que su compatriota Veiga, quien debutó el pasado sábado contra Rayado de Monterrey.

¿Cuándo juega el América?

Las Águilas del América se enfrentan este fin de semana a las Chivas, en actividad de la Jornada 6 del torneo Clausura 2026; sin embargo, antes tendrán otro compromiso.

Mañana miércoles, los azulcrema enfrentan al Olimpia de Honduras en el estadio Ciudad de los Deportes, por la vuelta de la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

América gana 2-1 luego de su triunfo en Tegucigalpa y con un empate estará clasificado a los octavos de Final de la Concachampions.

