América remonta con gol de Irene Guerrero y deja sin respuesta a Cruz Azul

Con un grito y la mirada al cielo, Irene Guerrero celebró y firmó el destino de Cruz Azul Femenil. El equipo cementero, que había encontrado la forma de golpear primero al líder del Clausura 2026, se quedó sin respuestas cuando la española del América apareció en el momento crucial para colocar el (1‑2) definitivo.

La anotación, cargada de garra, silenció a la afición y dejó a las locales con la sensación amarga de haber dejado puntos en casa.

La tarde parecía prometedora para Cruz Azul, que aprovechó los espacios, el conocimiento del campo y el fuerte calor para abrir el marcador. Aerial Chavarin sorprendió a la defensa azulcrema y, con un potente disparo, anotó al minuto 38.

Con la desventaja, América encontró su mejor versión y respondió rápidamente con el tanto de Gabriela García, quien anotó con un disparo de larga distancia al 46.

Tras un complemento con oportunidades para ambos equipos, Irene Guerrero se encargó de sellar la remontada que mantiene al conjunto dirigido por Ángel Villacampa invicto después de ocho jornadas.