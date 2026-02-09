Miguel Herrera elige a Guillermo Ochoa como titular de México rumbo a la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de 2026 está a unos meses de comenzar, un torneo que genera dudas entre la afición mexicana, que no ha visto buenas actuaciones de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre.

El entrenador nacional tampoco ha logrado definir un equipo sólido de cara al debut ante Sudáfrica, y una de las principales incógnitas es la elección del portero titular para el torneo de la FIFA.

Lee también Christian Martinoli reaparece junto a Luis García tras especulaciones sobre su salud

Miguel Herrera, extécnico de Costa Rica y quien se quedó muy cerca de disputar la Copa del Mundo, planteó una solución a este dilema. El estratega ofreció un consejo y recalcó que, en su opinión, la mejor opción para defender la portería es Guillermo Ochoa.

En entrevista con ESPN, Herrera afirmó que el veterano guardameta —que aspira a disputar su sexta Copa del Mundo— se encuentra por encima de Luis Malagón y Raúl Rangel.

“Para mí, para Miguel Herrera, hoy Guillermo Ochoa es el titular de la selección. No veo a Malagón en su mejor momento; ‘Tala’ está en un gran nivel y es el único que podría quitarle esa posición en mi cabeza. Pero si hoy empezara el Mundial, Ochoa sería el titular, porque tiene la experiencia, porque en los Mundiales se crece y porque no habrá nada que lo sorprenda”, señaló.

Lee también Mikey Varas pide que San Diego FC no se confíe de Pumas porque es un “club muy grande e histórico”

Herrera, quien espera recibir una nueva oportunidad en los banquillos tras su paso por Centroamérica, también mencionó que Rangel es, en su opinión, el único que podría competirle el puesto a Ochoa.

"‘Tala’ va a disputar su primer Mundial, es un joven con muchísimo futuro y ojalá siga creciendo y haciendo bien las cosas en Chivas. También deseo que Malagón recupere su nivel y entre nuevamente en la discusión. Pero si el Mundial empezara este fin de semana, para mí el portero titular sería Ochoa”, finalizó.