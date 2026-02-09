Christian Martinoli reaparece junto a Luis García tras especulaciones sobre su salud

Más Información

Luego de varias horas de incertidumbre sobre su estado de salud, Christian Martinoli, narrador estelar de TV Azteca, reapareció en redes sociales y llevó tranquilidad a sus seguidores.

El comunicador, retirado recientemente de algunas transmisiones de la Liga MX por la cadena debido a un malestar, volvió a escena acompañado de su inseparable compañero Luis García.

Su reaparición ocurrió durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, donde presentó una campaña de una marca con la vista puesta en la Copa del Mundo.

Durante el evento, Martinoli lanzó algunos comentarios con su estilo característico y posteriormente permitió la presentación oficial, además de convivir unos minutos con los aficionados reunidos en una plaza de la Ciudad de México.

¿Cuáles partidos no narró Christian Martinoli?

La ausencia del comunicador en las transmisiones de futbol comenzó con el duelo amistoso entre Bolivia y México, en el que se informó que sufrió malestar por un alimento y no pudo narrar el encuentro. Posteriormente, ya en la Liga MX, volvió a quedar fuera pese a estar programado para los partidos Mazatlán vs. Chivas y Toluca vs. Cruz Azul.

